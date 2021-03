The Caligula Effect 2 dévoile le thème de Kudan

The Caligula Effect 2 arrive à sa dernière semaine de trailers, au moins pour les thèmes de boss et on découvre donc aujourd’hui le thème du septième membre des Obbligato Musicians, Kudan.

Kudos to Kudan

Kudan sera doublée par Mariya Ise que vous pouvez reconnaître en tant que Killua dans Hunter X Hunter depuis une dizaine d’années, Ray dans The Promised Neverland, Levy McGarden et Romeo Conbolt dans Fairy Tail et même Kikunojo dans l’arc actuel de One Piece (et donc dans le dernier DLC de Pirate Warriors 4).

Pour le thème, c’est Tsumiki qui s’est chargé (ou chargée, on ne sait pas) de composer la musique qui est comme toujours chantée par Arisa Kori. Rendez-vous vendredi pour le dernier thème qui sera celui de Bluffman.

The Caligula Effect 2 sortira cet automne sur PlayStation 4 et Switch avec des voix japonaises et des textes en anglais.