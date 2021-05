Tencent dévoile un jeu mobile One Piece, au nom de code Project: Fighter

La licence One Piece ne manque pas de jeux mobiles, mais il y a visiblement encore de la place sur le marché si l’on en croit le géant Tencent. L’éditeur chinois a dévoilé il y a peu un nouveau jeu autour de la série avec l’accord de Bandai Namco, nommé provisoirement Project: Fighter, qui a été présenté dans une première vidéo de gameplay relayé par l’analyste Daniel Ahmad.

Tencent announced Project: Fighter (Tentative title) at its conference today.

It is essentially a One Piece fighting game for mobile developed by Tencent's More Fun Studio and authorised by Bandai Namco.

Only confirmed for China atm. pic.twitter.com/JBYpY5y5Mx

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 16, 2021