Tempest Rising, un RTS à l’ancienne qui aime les années 90, dévoile de premières images

THQ Nordic aime les RTS, et l’a encore une fois prouvé ce soir avec son showcase, riche en annonces pour le genre. Le catalogue de l’éditeur continue à se remplir avec l’annonce de Tempest Rising, une nouvelle licence qui a sorti les chars et les grosses armes à feu dans son premier trailer, et qui devrait sans doute intéresser les plus nostalgique de ce genre si particulier.

Command & Conquer fait place à la relève

C’est le studio danois Slipgate Ironworks qui est à la baguette ici, après avoir travaillé sur Wrath: Aeon of Ruin. Tempest Rising se présente comme une vraie lettre d’amour aux RTS des années 90 et 2000, notamment à Command & Conquer, avec un univers qui présente une uchronie et qui nous place en plein milieu d’une guerre pour une ressources très précieuse.

On aura ici le choix entre 3 factions différentes, chacune ayant ses propres unités et sa manière d’être gérée. Le jeu reprend tous les codes des RTS avec de multiples approches, de la stratégie poussée, de la gestion d’unité, bref, tous les codes classiques du genre. Tempest Rising peut aussi bien être apprécié en solo qu’à plusieurs, grâce à sa coop en ligne ou son aspect PvP pour vous mesurer à d’autres joueurs et joueuses.

Le titre est pour le moment prévu pour sortir sur PC dans le courant de l’année 2023, sans plus de précisions.