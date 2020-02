Pokémon Home est disponible dès maintenant au téléchargement

La banque Pokémon nouvelle génération fait son apparition. On vous en parlait déjà il y a quelques semaines, Pokémon Home devait faire son entrée courant février. Le service est finalement accessible dès maintenant, ce mercredi au petit matin, et vous permettra de gérer vos créatures entre vos différents jeux Pokémon.

Télécharger Pokémon Home dès maintenant

Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi, Pokémon Home est un service qui vous permet de rassembler toute votre collection de Pokémon. Cela ne concerne que la dernière génération de jeux (et les suivantes) et en associant votre compte Nintendo à vos appareils (smartphones et Switch), vous aurez droit aux mêmes boîtes de stockage.

L’application est disponible dès maintenant :

Pokémon Home est disponible gratuitement au téléchargement mais possède un abonnement relativement coûteux. Comptez 3,49€ par mois ou 17,99€ par an pour profiter d’un abonnement premium. Cela vous permettra d’avoir davantage de stockage mais aussi le transfert entre la banque Pokémon sur 3DS et le service de Pokémon Home.

Si jamais vous souhaitez savoir comment échanger des Pokémon avec l’application ou encore comment fonctionne cette nouvelle banque, on vous invite à consulter notre article sur tout ce qu’il faut savoir sur Pokémon Home.