Tchia : Un dernier carnet de développeurs pour partir à la rencontre des habitants de la Nouvelle-Calédonie

Voici un peu de soleil dans ces tristes actualités du moment avec Awaceb qui nous parle une nouvelle fois de son prochain jeu, le coloré et ambitieux Tchia. Au lieu de nous présenter de multiples trailers de son titre, le studio a choisi de mettre en place une série de vidéos façon journal de développeurs, dans lesquelles l’équipe nous explique son rapport à la Nouvelle-Calédonie, cette région du monde qui a inspiré les décors et l’ambiance de Tchia. On découvre aujourd’hui la toute dernière vidéo du genre, qui part à la rencontre des habitants locaux.

Un petit détour à la rencontre des habitants

Pour bien dépeindre la Nouvelle-Calédonie dans son entièreté, il ne fallait pas seulement s’imprégner des lieux mais aussi à apprendre la culture locale à travers le regard de ses habitants.

Awaceb nous emmène donc brièvement à leur rencontre tout en nous expliquant s’être réellement immergé au sein de la culture de ces personnes, en apprenant leurs coutumes et traditions qui seront représentées dans le jeu de la manière la plus fidèle possible. On retrouvera même de la musique jouée par ces habitants directement dans Tchia, afin d’offrir l’expérience la plus authentique possible.

Tchia est toujours prévu pour ce début d’année 2023 sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, mais aucune date précise n’est connue pour le moment.