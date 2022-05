Tarsier Studios (Little Nightmares) tease une nouvelle annonce

On connaît aujourd’hui Tarsier Studios pour la série Little Nightmares, dont le deuxième opus est sorti en début d’année dernière. Mais malgré des succès remarqués du côté de cette licence, le studio a décidé de s’en éloigner, comme l’avait précisé Embracer Group, propriétaire de Tarsier Studios. Et on s’apprête justement à découvrir l’après-Little Nightmares pour le studio, qui semble teaser son prochain projet avec une vidéo énigmatique.

Une nouvelle licence bientôt révélée ?

Le studio vient tout juste de publier un tweet indiquant que Tarsier Studios a « été occupé », et qui contient aussi une vidéo mystérieuse qui nécessite de décortiquer chaque image pour avoir un semblant d’indice sur ce qu’il se prépare. On peut notamment y voir une voiture et une maison étrange dans ce teaser, mais en dehors de cela, le flou reste total.

Tout ce que l’on sait, ce que cette annonce ne devrait pas concerner Little Nightmares. Le studio a déjà déclaré travailler sur de nouvelles licences, et il est possible qu’on découvre le fruit du travail du studio très prochainement, lors de la saison des annonces en juin.