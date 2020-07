Superhot: Mind Control Delete s’annonce sur PC, PS4 et Xbox One

Disponible depuis décembre 2017 en Early Access sur Steam, Superhot : Mind Control Delete paraît finalement prêt et nous révèle sa date de sortie officielle sur consoles et PC.

Disponible la semaine prochaine

C’est finalement le 16 juillet prochain que le studio Superhot Team nous donne rendez-vous pour la sortie de Mind Control Delete. Ce dernier sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One ainsi que sur PC (via Steam, GOG, Epic Games Store et Origin). Les joueurs ayant acheté une copie de Superhot sur l’une de ces plateformes recevront Mind Control Delete gratuitement. Les détenteurs du titre sur Switch pourront quant à eux obtenir une version PC gratuite du jeu en suivant les instructions sur le site officiel.

Superhot : Mind Control Delete nous proposera une expérience plus conséquente en terme de durée de vie. De nouvelles compétences (hack, techniques spéciales,…) et personnages seront disponibles tout au long de la progression. Et enfin, les développeurs nous promettent, après presque quatre ans de développement, une expérience plus nette et flashy que Superhot.