Super Mario Bros : On connaît maintenant la durée du film

Plus les extraits du film Super Mario Bros se multiplient, plus on s’impatiente à l’idée de découvrir le moustachu le plus célèbre du jeu vidéo effectuer ses premiers pas sur grands écrans (premiers oui, oublions le précédent film). Le début du mois d’avril nous semble être encore bien loin mais on peut déjà trouver quelques informations à propos du film qui nous permettent de savoir à quoi nous attendre. Comme la durée du long-métrage, dévoilée par l’organisme de classification irlandais.

Un film d’animation dans les normes

Si cette donnée est encore sujette à changement, puisqu’il s’agit parfois de placeholder (des données placées provisoirement), il semblerait que le film Super Mario Bros soit long de 92 minutes, autrement dit 1h32.

Une durée qui pourra sembler courte à celles et ceux qui ont passé les dernières semaines au cinéma à enchaîner les visionnages Babylon, Avatar: La Voie de L’Eau ou Black Panther: Wakanda Forever, mais elle n’a pas de quoi surprendre pour un film d’animation. Encore moins pour un film produit par le studio Illumination comme ce Super Mario Bros, puisque les films de la licence Moi, moche et méchant possèdent une durée similaire.

Rien d’anormal dans tout cela donc, et lorsque l’on voit ce que le film semble nous promettre, on peut déjà se réjouir d’avoir droit à plus de 90 minutes d’un joli spectacle. Du moins, on croise fort les doigts pour que ce soit le cas.

Le film Super Mario Bros sortira le 5 avril prochain dans les salles françaises.