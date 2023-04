Nintendo : Shigeru Miyamoto laisse entendre que des films sur d’autres personnages arriveront suite au succès de Super Mario Bros

Qui veut un film Zelda ?

Le film Super Mario Bros a certainement donné des ailes à Nintendo et à Illumination, qui devraient poursuivre leur partenariat sur d’autres projets d’adaptations. Shigeru Miyamoto a clairement évoqué cette possibilité lors d’une interview avec le site Nikkei, traduite par VGC, dans laquelle il indique que d’autres personnages pourraient avoir droit au traitement de faveur qu’a eu Mario :

« Gardez un oeil sur nos prochaines productions. Nintendo est comme une agence de talent. Nous avons beaucoup d’autres « artistes » en réserve. Il y a de nombreux moyens pour développer certains personnages sur grand écran, avec des personnages qui sont faits pour des films et qui sont bien connus. »

On se prend forcément à rêver de film The Legend of Zelda, Metroid, Kirby et compagnie avec une telle déclaration, même si Nintendo ne nous en dira pas plus pour le moment. Ce qui est sûr, c’est que le succès du film Super Mario Bros a lancé une machine qui devrait être très productive dans les années à venir.