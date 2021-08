STRAY : Incarnez un chat dans ce jeu d’aventure cyberpunk, tout savoir en 4 minutes

Annoncé lors de la toute première présentation des jeux PlayStation 5, STRAY est un titre atypique qui a tapé dans l’œil de bon nombre de joueuses et de joueurs. Il faut dire que l’on y incarne un chat dans un jeu d’aventure cyberpunk et rien que le fait de jouer un compagnon félin a de quoi rendre le jeu unique.

Le titre a refait surface il y a peu lors de la conférence Annapurna Interactive et l’on profite de nos vidéos quotidiennes pour faire un focus dessus. Ainsi, en 4 minutes, on vous résume tout ce qu’il faut savoir sur STRAY, qui est prévu pour début 2022 sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.