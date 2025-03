Story of Seasons: Grand Bazaar est annoncé sur Switch et PC avec une sortie prévue pour cet été

Rien à voir avec le « Grand Nanar » des Charlots

Même si cela ne saute pas immédiatement aux yeux, Story of Seasons: Grand Bazaar est bien un énième remake/remaster annoncés lors de ce Nintendo Direct. Pour rappel, Story of Seasons, anciennement connue en Occident sous le nom de Harvest Moon (un changement en raison de problèmes de droits), est une série populaire de jeux de simulation agricole (notamment sur 3DS) dans laquelle les joueurs gèrent une ferme, cultivent des récoltes, élèvent des animaux et établissent des relations avec les habitants d’un village. Le dernier opus date de 2023 : Story of Seasons: A Wonderful Life.

Dans Story of Seasons: Grand Bazaar, vous êtes invités quitter l’agitation de la ville pour vous installer dans le charmant village de Zephyr Town, célèbre autrefois pour son marché animé, aujourd’hui malheureusement tombé en désuétude. Vous devrez ainsi restaurer la renommée du marché local en gérant votre propre ferme, en cultivant des produits agricoles, en élevant des animaux et en vendant directement vos créations lors du bazar hebdomadaire. Le titre propose aussi des mécaniques uniques comme l’utilisation de moulins à vent pour produire des biens artisanaux originaux et d’un planeur facilitant les déplacements à travers le village.

Cette nouvelle version améliore l’expérience originale avec une qualité graphique supérieure, une histoire enrichie, de nouveaux personnages et, pour la première fois dans la série, un doublage intégral des scènes clés. Les joueurs profiteront également de nouvelles mécaniques telles que le saut et pourront personnaliser leur stand pour maximiser leurs ventes lors du marché hebdomadaire.

Story of Seasons: Grand Bazaar sortira le 27 août prochain sur PC et Switch.