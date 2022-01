Steam Deck : Où en est la sortie de la Switch de Valve ?

Projet complètement fou de Valve, le Steam Deck est une sorte de console portable permettant d’embarquer tout votre catalogue Steam partout où vous allez. Une machine ambitieuse dont on nous annonçait initialement la sortie pour la fin 2021. Malheureusement, le destin en aura décidé autrement !

Premiers envois en février ?

La pénurie de composants high tech touche un peu tout le monde ces temps-ci, des constructeurs d’électroménager à ceux de consoles de jeu. C’est la raison pour laquelle la production de PS4 a été renforcée en attendant que la PlayStation 5 puisse s’offrir plus de stock. Et c’est évidemment pour cela, aussi, que le Steam Deck a connu un report au mois de février 2022. Une date non précise qui laissait planer un doute certain chez les chanceux qui ont pu précommander la machine.

Néanmoins, bonne nouvelle, Valve vient de préciser l’arrivée des premiers modèles pour le mois de février via un communiqué officiel. On peut y voir « quelques-unes des premières unités destinées aux tests et évaluations en interne« , comme le décrit si bien le texte accompagnant l’image.

Ceux qui ont pu précommander la bête n’ont donc pas trop de soucis à se faire. Leur Steam Deck ne devrait plus mettre trop longtemps à leur parvenir. Pour les autres, ceux qui désireraient simplement mettre la main sur une version de cette Switch aux capacités surpuissantes mais n’ont pas pu passer par la case préco, c’est une toute autre paire de manches. En effet, Valve n’a pas encore annoncé de date de commercialisation officielle. Et nul doute que cela n’arrivera pas avant un petit moment…