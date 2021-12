Le jeu Stargate: Timekeepers dévoile des premières images de gameplay

La licence Stargate est chère à de nombreux fans partout dans le monde, et tandis qu’aucune série ne semble être à l’horizon pour le moment, on aura tout de même droit à un jeu dans cet univers. Stargate: Timekeepers a été annoncé il y a de cela quelques mois, avec pour seule confirmation qu’il s’agirait d’un jeu tactique avec des affrontements en temps réel. On découvre aujourd’hui toute deux séquences de gameplay qui permettent de mieux préciser les choses.

Les deux premières missions du jeu révélées

Creative Forge Games et Slitherine dévoilent ces toutes nouvelles vidéos qui se concentrent d’abord sur la toute première mission du jeu qui se déroule pendant la fameuse bataille de l’Antarctique, lors de la fin de la saison 7 de Stargate SG-1.

Le titre prendra donc ce point de départ pour ensuite raconter une histoire inédite, basée sur une boucle temporelle et comme toujours, la menace Goa’uld. Mais pas de Jack O’Neill ni de Teal’c ici, puisqu’on incarnera une nouvelle équipe de personnages.

Ce premier aperçu de gameplay laisse entrevoir un jeu qui sera avant tout basé sur la discrétion et sur l’infiltration, et qui demandera d’utiliser les compétences propres à chaque héros pour bien exécuter votre plan. 14 missions seront au programme.

Stargate: Timekeepers devrait sortir dans la courant de l’année 2022 sur PC.