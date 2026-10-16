SPINE montre différentes tenues possibles pour Redline dans une nouvelle vidéo musclée

Aucune ligne rouge pour s’habiller

Une grande partie de la réussite de SPINE tiendra sans aucun doute sur son gameplay et sa capacité à éviter la répétitivité passé les premiers combos rentrés. Mais comme souvent, le style a aussi son importance et c’est sur ce point que le studio Nekki veut insister dans le cadre d’un nouveau trailer.

Quatre costumes pour Redline, parmi un grand nombre promis, sont dévoilés durant ce trailer (vraisemblablement) de gameplay. Parmi eux, il y en a un qui donne des petites cornes rouges à notre héroïne, un autre qui est tout simplement une robe fendue, ou encore ce craquage total de la tenue façon perroquet.

Le choix du costume semble uniquement motivé par les affinités cosmétiques et, quel que soit le costume choisi, Redline sera tout aussi à l’aise pour malmener ses adversaires et réaliser moult acrobaties.

SPINE sortira à l’été 2027 sur PC (via Steam et Epic), PS5 et Xbox Series, puis plus tard sur Switch 2.