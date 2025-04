Spine : Le jeu d’action à la John Wick sortira également sur Nintendo Switch 2

Utilisez tout ce qui vous tombe sous la main

Avec cette nouvelle vidéo, on a un meilleur aperçu du système de combat « Freeflow » que Spine veut nous offrir. Notre protagoniste nommée Redline sera très agile et pourra aussi bien enchaîner les saltos que les coups de genou, tout en tirant à bout pourtant sur les ennemis qui poseraient le plus de soucis.

Le jeu mise aussi beaucoup sur la gestion de l’environnement pour ses combats, avec la possibilité d’attaquer nos adversaires avec des objets qui trainent un peu partout. Tout est en tout cas fait pour nous donner l’impression d’être au cœur d’un film d’action, même avec des figurants qui semblent attendre leur tour pour être massacrés. Ce sera sans doute moins le cas dans le mode Hardcore qui est annoncé dans cette vidéo.

Nekki confirme aussi qu’en plus des versions PC, PS5 et Xbox Series, Spine aura droit à sa version Switch 2. Quand, on ne le sait toujours pas, puisque aucune date de sortie n’a été précisée, que ce soit pour la prochaine machine de Nintendo ou pour les autres.