Space For Sale nous fait créer un empire immobilier, mais dans l’espace

Durant la conférence THQ Nordic, l’éditeur avait pas mal d’annonces à nous faire, comme Alone in the Dark, à commencer par Space For Sale, le prochain jeu de Mirage Game Studios, qui s’est fait connaitre avec Little Big Workshop. Cette fois-ci, au lieu de gérer une usine, on ira faire un tour dans l’espace puisque Space For Sale va nous demander de rendre habitable des planètes, non pas pour la découverte ou la survie de l’humanité, mais simplement pour développer notre propre empire immobilier.

Tout se vend, même dans l’espace

Construire des maisons dans l’espace, c’est un vrai business. Avant de pouvoir rendre une zone habitable, il faut bien vérifier si les environs sont propices à accueillir des habitants, ce qui demande beaucoup d’efforts.

Space For Sale nous présente donc un gameplay type bac à sable, où l’on ira de planète en planète avec des biomes différents, toujours dans l’objectif de construire des habitations. Il faudra donc chasser les aliens hostiles aux alentours, partir à la récolte de matériaux, créer des réseaux pour alimenter les maisons en énergie, etc.

Evidemment, le jeu ne vous rendra pas la tâche facile puisque s’il y a bien quelques mondes très accueillants, d’autres sont plus complexes à gérer. On retrouvera par exemple des mondes volcaniques qui devraient compliquer un peu la logistique. Heureusement, on pourra apprécier tout cela à deux grâce à la présence d’un mode coopération.

Space For Sale sera prochainement disponible sur PC.