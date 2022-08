Space For Sale

Space For Sale est un jeu de gestion dans lequel on contrôle un personnage qui possède un système solaire, rien que ça. Afin de rentabiliser son achat, il doit rendre certaines planètes habitables afin de construire puis de vendre ou louer des maisons. Il faut donc récolter des ressources, chasser la faune qui pourrait poser problème, et bâtir de vraies infrastructures pour que les habitants ne manquent de rien, même lorsqu'ils sont nichés sur une planète volcanique. Le tout est jouable en coopération jusqu'à 2 joueurs.