Sortie de Starport Delta sur PC : Tout ce qu’il faut savoir

On débute la semaine avec la sortie d’un nouveau jeu de gestion stratégique nommé Starport Delta, développé par Cloudfire Studio et officiellement sorti ce 27 mars 2020.

Le développement spatial au cœur du jeu

Dans Starport Delta, votre objectif est de développer et maintenir votre station spatiale, tout en garantissant son auto-suffisance et sa protection. Car l’espace n’est pas un terrain de jeu comme les autres, et votre organisation interne devra être digne d’un commandant de votre rang.

Le jeu est axé sur un système de développement économique qui vous permettra d’agrandir votre station et son nombre d’habitants. Mais attention aux agitateurs et aux événements qui seront présents pour vous ralentir : perturbation du système électrique par des aliens, nuage radioactif traversant la station, soyez réactif pour sauver votre population et votre économie !

Composé d’une campagne aux missions diverses et variées, Starport Delta propose également un mode bac à sable avec trois niveaux de difficulté. A vous de mettre tout en place pour vous développer.