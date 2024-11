Sony serait en discussion pour acquérir Kadokawa Corporation, maison-mère de From Software (Elden Ring)

Un rachat qui n’impacte pas que le jeu vidéo

Le très fiable Reuters rapporte aujourd’hui que selon deux de ses sources, Sony serait en pourparlers pour acquérir Kadokawa Corporation pour une somme encore inconnue. Les discussions seraient donc toujours en cours et rien ne serait acté, mais si les deux acteurs parviennent à s’entendre, l’annonce pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Rappelons que Sony possède déjà des parts au sein de Kadokawa (2%), mais aussi au sein même de From Software, le studio a qui l’on doit Elden Ring (14,09%). Ce qui nous laissait penser à l’époque que Sony voudrait mettre la main sur le studio, mais pas sur le groupe Kadokawa en entier.

Car ce rachat potentiel ne concerne pas que le monde du jeu vidéo, loin de là. On résume souvent Kadokawa Corporation comme étant la maison-mère de From Software et d’autres groupes comme Spike Chunsoft (qui a récemment sorti Dragon Ball Sparking Zero) ou Acquire (le dernier Mario & Luigi), mais l’entreprise est aussi un grand poids lourd dans l’animation japonaise et du manga (et du light novel). De quoi venir renforcer le service Crunchyroll de Sony, qui partage déjà un accord de diffusion avec Kadokawa pour les licences de ce dernier. À vrai dire, Kadokawa est un petit empire médiatique qui est aussi très présent dans le domaine de la télévision, du cinéma, et du web puisqu’il possède la plateforme de diffusion Niconico.

Malgré tout, pour Sony Interactive Entertainment, voir débarquer Kadokawa au sein du groupe serait une aubaine. Il est encore bien trop tôt pour divaguer sur des potentielles questions d’exclusivités concernant les jeux From Software et compagnie, et on imagine mal que ça soit le cas étant donné que la tendance est plutôt à l’ouverture sur tous les marchés potentiels.