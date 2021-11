Sony baisse ses prévisions de production pour la PS5 pour cette année fiscale

Mettre la main sur une PS5 n’est pas chose aisée ces temps-ci, et cela pourrait ne pas changer d’ici mars 2022. On a récemment vu que Nintendo, pourtant plus à l’aise avec la crise actuelle, a du baisser ses prédictions de production pour la Switch, et c’est désormais Sony qui fait de même avec sa PS5, comme nous l’apprend un nouvel article de Bloomberg.

La situation ne s’arrange pas vraiment

Le site explique alors que des sources lui ont indiqué que Sony, qui prévoyait de produire 16 millions de PS5 durant cette année fiscale (qui se termine en mars 2022), doit baisser ses prévisions face à la pénurie actuelle, pour arriver à 15 millions de consoles.

La différence n’est certes pas énorme, mais elle a le mérite d’être notée dans le contexte actuel, où il est déjà difficile de trouver une PS5 dans le commerce. Cette baisse de production serait évidemment en lien avec la pénurie de composants, comme l’aurait expliqué Hiroki Totoki, directeur des finances de Sony, au cours du dernier bilan.

Vous l’aurez compris, trouver une PS5 sera sans doute compliqué pendant encore un moment.