Sony annonce un nouveau State of Play le 24 septembre dans la soirée avec 20 jeux PS5 et PS VR2

Que peut-on attendre de ce State of Play ?

Il faudra en effet veiller tard pour suivre ce State of Play en direct. Comme souvent, Sony ne pense pas vraiment à nous autres pauvres Européens, et prévoit de diffuser son émission tard dans la soirée. Le constructeur nous donne en effet rendez-vous le mardi 24 septembre à 23h59, heure de Paris (pour ne pas dire mercredi 25 à minuit), sur YouTube et Twitch. Vous pourrez compter sur nous pour veiller durant la soirée et vous offrir un résumé complet à lire à votre réveil.

Quel sera le programme de ce State of Play ? Eh bien, c’est pour l’instant assez mystérieux. D’habitude, Sony précise si l’on verra principalement des jeux d’éditeurs tiers ou des jeux issus des PlayStation Studios, mais cette fois, rien n’est indiqué. Le constructeur précise uniquement que l’on verra « 20 titres PS5 et PS VR2 venant de studios aux quatre coins du globe ». On connaît la chanson, attendez-vous probablement à seulement 2 ou 3 titres PS VR2 pour ensuite se consacrer au catalogue de la PS5.

On sait que l’émission va durer 30 minutes, et à partir de là, tous les pronostics sont sur la table. Death Stranding 2 est probablement le pari le moins audacieux puisque le jeu de Hideo Kojima aura droit à sa propre scène au Tokyo Game Show plus tard dans la semaine. On verra donc probablement le jeu lors de ce State of Play pour préparer l’événement. Pour le reste, on vous laisse faire votre petite liste de prédictions, que ce soit avec du Resident Evil 9 ou du Kingdom Hearts IV, même s’il faut garder en tête qu’il vaut mieux ne rien attendre pour ne pas être déçu.