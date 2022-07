Boite noire : Terre de Nul-Homme | Soluce annexe Horizon Forbidden West

En plus de suivre notre cheminement pour l’Histoire principale d’Horizon Forbidden West, vous pouvez utiliser nos guides pour accomplir toutes les tâches et quêtes annexes du jeu et notamment la recherche des boites noires cachées un peu partout sur le territoire. 12 sont dissimulées dans le Monde et l’une d’elles se trouve dans la zone de la Terre de Nul-Homme.

Où trouver la Boite Noire de la Terre de Nul-Homme dans Horizon Forbidden West ?

Au Sud de l’Echo de la pierre, vous trouverez un avion qu’il vous faudra contourner jusqu’à trouver une porte à forcer. Une fois à l’intérieur, fouillez les herbes pour trouver la boite noire à ramasser.