Les Fouisseurs | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Il existe une quête annexe de niveau 7 dans Horizon Forbidden West, plus précisément dans la ville de Scoroc, Les Fouisseurs. Vous allez en effet faire connaissance avec ces machines (et même d’autres) au cours d’une mission qui s’étalera sur plusieurs temps différents.

Localisation : Scoroc, donnée par Ulvund

Récompenses : 2330 XP + 2 points de compétence

Parler au magistrat Carja

Rendez-vous dans la taverne de Scoroc pour trouver assis à un bureau Javad le Volontaire. Il vous enverra non loin de là repérer des traces de Fouisseurs dans les environs.

Chercher des Fouisseurs à l’ouest de la carrière

Suivez le marqueur de quête pour finir par trouver une carcasse de Fouisseur près d’une cascade qu’il vous faudra examiner.

Suivre le chemin à l’arrière de la vallée

Ceci fait, suivez le chemin montant dans la montagne à l’arrière de la vallée jusqu’à tomber à l’entrée du mine « Rocher fendu« .

Entrer dans la mine

Une fois dans la mine, vous tombez dans une fosse contenant deux Fouisseurs qu’il vous faudra détruire. Puis, suivez le chemin allant en face vers le tunnel fumant pour prendre à gauche et sauter dans un trou pour vous permettre d’examiner une note destinée à Ulvund. Ressortez et retournez au village parler avec Javad le Volontaire.

La quête se mettra en attente jusqu’à ce que vous ayez terminé la quête L’Ambassade. Puis, vous pouvez reprendre en prenant la direction de l’Ouest de Cagnard pour tomber sur un camp de rebelles Les Mortechutes.

Chercher le camp de rebelles au nord de Cagnard

Tuer les rebelles et les machines

Une fois parvenus au camp de rebelles, trouvez l’entrée et faufilez-vous pour éliminer rebelles et machines ou foncez dans le tas selon votre style de jeu. Ensuite, allez vers le nord-est du camp et abaissez le pont-levis. Poursuivez pour trouver la grotte où étaient parqués les Fouisseurs. Retournez à Scoroc faire votre bilan à Javad le Volontaire et assister à la chute d’Ulvund.

