Besoin de savoir | Soluce annexe Horizon Forbidden West

La quête annexe Besoin de savoir dans Horizon Forbidden West, est la suite directe de la quête Les fleurs ardentes. Il vous faudra repartir à la recherche d’Amadis, un membre du clan de Talanah.

Localisation : parler à Ragurt dans l’Echo de la Pierre

Récompenses : 20 000 XP + 3 points de compétence + 1 Arc de chasseur à foudre

Utilisez un feu de camp proche ou une monture pour rejoindre la ville de Marépine, très à l’Ouest de la carte du monde. Une fois sur place, suivez-là pour parvenir jusqu’à une zone recouverte de pièges. Cette zone contient également un Griffe de feu, très sensible au gel. Utilisez votre environnement pour l’éliminer rapidement puis rencontrer enfin Amadis.

Suivez les deux compères jusqu’à la prison reprise par les rebelles de Regalla non loin d’ici. Afin d’éviter de vous faire repérer, prenez à gauche de la prison et contournez-la par l’eau. Pénétrez par le mur détruit et faufilez-vous pour tuer un maximum de soldats. Si vous vous faites repérer, attention aux soldats porteurs d’un boucliers. Utilisez vos attaques chargées pour les désactiver.

Une fois le combat terminé, ouvrez la porte à vos deux compagnons grâce au levier proche de celle-ci puis affrontez d’autres soldats accompagnés d’un Brise-Vague sensible à l’électricité. Enfin, libérez les prisonniers pour mettre fin à la quête et découvrir le destin de la fille que vous cherchiez.