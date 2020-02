SnowRunner présente ses étendues sauvages en vidéo

Après avoir annoncé sa date de sortie plus tôt dans le mois et dévoilé deux nouveaux véhicules, SnowRunner, anciennement MudRunner 2, nous présente une nouvelle vidéo. Dans cette bande-annonce, il est question de gros bolides et surtout, un petit tour des étendues sauvages.

Conquérir la nature sauvage

Après un premier opus sorti il y a maintenant trois ans, la licence revient avec SnowRunner qui nous enverra cette fois-ci en hauteur. Le jeu de course nous présente différents types de véhicules avec un peu de gameplay et un aperçu des environnements. Rappelons que le jeu sera jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs en coopération multijoueur synchrone et que l’on pourra réaliser des missions diverses comme de la livraison, du sauvetage ou encore du dégagement de voie.

Pour rappel, SnowRunner viendra nous faire goûter les joies du tout-terrain le 28 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.