Sly Cooper : La rumeur autour d’un nouvel épisode refait surface

Un peu à l’instar d’un nouvel Infamous, cela fait pas mal de temps que l’on ose espérer un retour de la licence Sly Cooper, sans que rien de concret ne se profile à l’horizon. Alors forcément, on est à l’aguet de toutes les indiscrétions possibles dans le milieu, et c’est aujourd’hui l’insider Shpeshal Nick, cofondateur de XboxEra et auteur de nombreux leaks plus ou moins solides, qui vient redonner de l’espoir aux fans de la série.

Hey Sly fans. I guess some good news? My “normal” Sony source (was originally told by a newer source) just confirmed to me that Sly is indeed coming back. That’s it. That’s all. Just an update since many of you still DM me to this day.

— Nick (@Shpeshal_Nick) October 4, 2021