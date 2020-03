Skater XL arrivera également sur Playstation 4 cette année

Disponible en accès anticipé sur Steam depuis 2018, Skater XL devait uniquement sortir sur Xbox One et Nintendo Switch cette année. Les développeurs de Easy Day Studios ont souhaité ajouté la Playstation 4 à la liste des consoles où Skater XL débarquera !

Avec ou sans Tony Hawk ?

Accessible depuis plus d’un an sur Steam, et recueillant de nombreux avis très positifs, certains joueurs allant même jusqu’à créer un journal numérique en l’honneur du jeu, Skater XL compte bien se faire une place sur consoles, dans une version définitive.

Accompagnée d’un nouveau trailer pour l’occasion, cette annonce plaira aux fans des jeux de skate, un peu en manque depuis la tendre époque de la saga Tony Hawk Pro Skater.

Aucune date n’a pour l’instant été communiquée concernant cette sortie sur consoles, mais devrait arriver en fin d’année. En attendant, si vous voulez essayer l’accès anticipé, il vous sera proposé à environ 17€ sur Steam. Petit détail non négligeable : vous ne pourrez pas y jouer avec un clavier et une souris, uniquement une manette.

Pour rappel, Skater XL est disponible sur PC, et prochainement sur consoles.