Silent Hill Ascension : La série interactive pourrait nous faire frissonner dès cet Halloween

Timing parfait pour le retour de la série

L’application mobile de cette série est d’ores et déjà disponible sur le Google Play Store, mais on peut surtout voir que la date du 1er novembre (enfin 31 octobre aux Etats-Unis) est apparue sur la fiche du jeu. Et il ne s’agit probablement pas d’un placeholder puisque ce n’est pas Google qui a précisé cette information, mais la description du jeu en elle-même, avec même une horaire précise : 3 heures du matin en France. Autant dire que si vous souhaitez vivre cela en direct, faudra vous lever de bonne heure.

Il se pourrait donc que la série soit à nos portes, même si l’on ignore encore concrètement comment elle va prendre forme sous nos yeux. On sait tout de même que la communauté du monde entier va pouvoir interagir avec elle en votant pour la suite de l’histoire via des actions et des choix à réaliser via cette application mobile. On y suivra plusieurs personnages tourmentés par des monstres venus de toute la saga Silent Hill, mais aussi des petits nouveaux.

Rendez-vous donc dans quelques semaines pour suivre tout cela ensemble, en attendant des nouvelles sur des projets Silent Hill un peu plus conséquents.