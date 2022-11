Sifu est disponible sur Nintendo Switch et s’offre un court trailer

Après Absolver, un titre intrigant aux retours critiques un brin aléatoires, les petits gars de chez Sloclap ont planché sur un certain Sifu, mettant à son tour l’emphase sur les combats au corps à corps. Ce second projet eut beaucoup moins de mal à convaincre que son grand frère, ce qu’il doit à son concept plutôt intéressant. Or, qu’est-ce qu’on fait quand un jeu marche bien ? On le porte sur Nintendo Switch pardi !

Un succès de plus sur la console hybride

Les jeux qui mettent en scène le combat au corps à corps de manière fluide mais réaliste, ça ne court pas les rues. Et de manière générale, on voit rarement des créateurs se pencher sur une expérience mettant les arts martiaux en avant qui ne soit pas un jeu de combat pur et dur. Pourtant, quelques titres tentent d’explorer les possibilités offertes par le média à ce niveau. Il y a dix-huit ans, ce fut le cas de Rise to Honor sur PlayStation 2. Et dernièrement, un certain Sifu a mis tout le monde d’accord.

Notre test n’est d’ailleurs pas avare en compliments. Il faut dire que Sifu frappe fort, et s’arme d’un concept assez intéressant tournant autour de l’âge de notre protagoniste, qui augmente à chaque mort. Un moyen de contraindre le joueur à recommencer les niveaux dans lesquels il a péri trop de fois.

Non content d’être sorti sur consoles PlayStation et sur PC, Sifu débarque désormais sur Nintendo Switch, c’était à prévoir. Cette version est disponible dès maintenant, ce que vient nous rappeler ce petit trailer, centré sur quelques moments forts de l’aventure. Difficile de savoir ce que vaut cette édition pour le moment, et on a un peu peur que les touches des Joy-Con ne soient pas adaptées à ce type de jeu, comme c’est le cas pour l’exceptionnel Mortal Kombat 11 par exemple. Mais nous ne nous prononcerons pas pour l’instant.

Sifu est disponible sur l’eShop de la Switch dès aujourd’hui, où il est affiché à 39,99 euros. Il a par ailleurs droit à une édition physique, disponible chez différents revendeurs.