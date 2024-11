Shuhei Yoshida, l’une des figures les plus emblématiques de Sony, quittera le groupe dès 2025

Le départ d’un pilier du groupe

On peut dire que Shuhei Yoshida a de la bouteille puisqu’il est entré chez Sony Computer Entertainment en 1993, l’amenant ainsi à plus de 31 ans de carrière au sein du groupe. Son CV est des plus prolifiques puisqu’il est monté tout en haut des échelons chez SIE, jusqu’à préférer se retirer lui-même afin de s’occuper du milieu indépendant, qu’il affectionne tout particulièrement.

C’est dans une interview au sein du podcast officiel de PlayStation que l’intéressé annonce son grand départ, qui sera effectif à partir du 15 janvier 2025 :

« Je quitte Sony Interactive Entertainment le 15 janvier 2025… c’est comme annoncer la date de lancement d’un nouveau jeu, quelque chose que je n’ai pas fait depuis longtemps [rires]. »

Il explique ensuite que son départ est simplement motivé par le fait qu’il a passé trois décennies au sein du même groupe, et qu’il était temps de passer à autre chose tout en partant l’esprit léger avec la conviction que l’entreprise se porte bien.

Yoshida est l’un des visages les plus importants du groupe, mais aussi l’un des plus appréciés, très accessible sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi toute l’industrie s’est pressée pour lui rendre hommage, des membres des studios Sony en passant par les studios indépendants, et même jusqu’à Phil Spencer de Xbox qui lui a adressé un message :

« Félicitations pour votre incroyable carrière chez PlayStation. Vous avez toujours été un grand défenseur de l’industrie, des créateurs et des joueurs. J’ai apprécié le temps que nous avons pu passer à parler de jeux vidéo. Merci. »

Yoshida n’a pas encore envie de prendre sa retraite, étant donné que l’envie d’aider le milieu indépendant est toujours présente chez lui. On pourrait donc le voir atterrir autre part dans les mois à venir, tout en sachant qu’il continuera à faire la tournée des salons les plus importants de l’industrie.