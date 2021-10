Le compositeur Shoji Meguro se lance dans le développement

Shoji Meguro nous a provoqué un petit ascenseur émotionnel ce matin en annonçant son départ d’Atlus qu’il avait rejoint en 1995. Pas de fâcheries avec l’équipe des Persona, il a tout simplement eu une plus grosse opportunité ailleurs comme nous l’apprend le site Gematsu qui a traduit ses déclarations.

La vie va changer pour Shoji Meguro

En effet, Shoji Meguro fait lui-même du développement de jeux en amateur depuis quelques années. En septembre dernier, il a envoyé l’une de ses créations au concours Game Creators Lab Round 1 Recruitment organisé par Kodansha. Finaliste, il n’a pas été retenu mais l’éditeur a décidé de lui verser un peu de financement ainsi que de lui fournir une petite équipe.

On en apprendra plus sur leur projet le 6 novembre lors de l’Indie Live Expo 2021 Winter où il sera dévoilé. On peut tout de même déjà dire qu’il s’agit d’un jeu de science-fiction se déroulant dans un futur proche, qui mêle action, infiltration et RPG tout utilisant des armes à feu. Bref tout un programme…

Devant la réaction des fans d’Atlus, le compositeur de Catherine a très vite tenu à préciser que s’il voulait se concentrer sur la production de ses propres jeux, il n’arrêtait pas pour sa première carrière pour autant, ni même son travail avec son éditeur fétiche, il devient tout simplement freelance.

On pourra donc suivre de près ce nouveau projet à défaut d’avoir des nouvelles du prochain Persona ou même de Project Re:Fantasy et l’autre RPG fantastique…