Shantae and the Seven Sirens est disponible : tout ce qu’il faut savoir

Ca y est, en ce 28 mai 2020 Shantae and the Seven Sirens est enfin disponible ! Voici tout ce qu’il faut savoir pour le lancement de ce cinquième épisode de la saga.

Qu’est-ce que Shantae and the Seven Sirens ?

Dans ce jeu de plate-forme et d’aventure, Shantae, demi-génie de sa région, se rendra sur une île tropicale après avoir reçu une invitation mystérieuse. Là-bas, elle et ses amis rencontreront d’autres demi-génies, cependant l’endroit semble cacher de bien sombres secrets. Shantae devra donc parcourir ce nouveau monde non-linéaire et interconnecté rempli de nouvelles villes. La jeune fille aura à sa disposition de toutes nouvelles compétences liées à ses danses ainsi qu’à de nouvelles magies de transformation. Bien qu’avoir joué aux précédents opus soit un plus pour saisir toutes les subtilités du scénario, vous pouvez tout à fait commencer la série avec cet épisode.

Les différentes éditions

édition numérique : 29,99€. Disponible sur tous les supports dès le 28 mai.

édition physique limitée : 34,99 dollars. En précommande jusqu’au 14 juin (version PS4 et Switch).

édition collector : 69,99 dollars. En précommande jusqu’au 14 juin (version PS4 et Switch).

Les éditions limitée et collector ne seront envoyées que 2 à 4 mois après la fin des précommandes et sont proposées par Limited Run Games en passant par ce lien.

Les informations à retenir