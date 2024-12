Shadow Labyrinth annoncé, Pac-Man revient avec un surprenant action platformer en 2D

Pac-Man mais en version science-fiction

Il y a quelques jours, on nous promettait « un secret » concernant la licence Pac-Man aux Game Awards. On aurait pu imaginer une énième compilation ou une collaboration mais non : il s’agit de Shadow Labyrinth, une réinterprétation de l’emblématique franchise. Il s’agit d’un jeu d’action-plateforme en 2D qui nous proposera une vision sombre et futuriste du classique des années 80, avec un tout nouvel univers de science-fiction inédit.

On y incarne un dénommé Swordsman No. 8, réveillé par une orbe flottante jaune nommée Puck sur une planète mystérieuse jonchée de vestiges de guerres passées. Guidé par celui-ci, notre protagoniste doit explorer un labyrinthe complexe, affronter des créatures hostiles et découvrir les secrets enfouis de ce monde énigmatique. De l’exploration, du combat et des énigmes, le tout avec une progression typique du metroidvania, avec des compétences et des armes à débloquer.

Evidemment, l’ombre de Pac-Man n’est pas bien loin et il faudra dévorer tout ce qui se trouve dans cette obscurité pour au final, devenir le prédateur suprême de cette planète hostile. Une relecture originale, qui aura de quoi apporter un vent de fraicheur à la série. Reste maintenant à voir si l’étiquette Pac-Man sera suffisante pour le démarquer des autres nombreux action-platformer.

Shadow Labyrinth est attendu pour 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.