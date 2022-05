Shadow Hearts : La marque a été déposée à nouveau au Japon

Les retours de vieilles licences sont à la mode en ce moment. Les éditeurs n’hésitent plus à puiser dans leur catalogue datant d’il y a quelques années pour y trouver des licences susceptibles de faire vibrer la corde nostalgique de certains, comme Square Enix et son Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. C’est maintenant au tour de la série Shadow Hearts de refaire parler d’elle, avec un listing qui aura de quoi faire lever quelques sourcils.

Le retour de la série via le PS Plus ?

Gematsu a repéré que Universal Entertainment, qui possède les droits de la licence, a redéposé la marque Shadow Hearts au Japon le 27 avril dernier, avant que cela ne devienne public le 11 mai. On ignore encore pourquoi, mais ce genre de dépôt de marques est rarement innocent dans l’industrie.

Cependant, en mars 2021, Gematsu dit avoir contacté Universal pour savoir si un remake était possible ou bien une suite. Universal avait alors déclaré qu’aucun plan de la sorte n’était prévu. Il se pourrait donc que cela puisse avoir un rapport avec le nouveau PS Plus, qui va proposer plus de jeux PS2 dans sa bibliothèque. On pourrait donc retrouver très bientôt les trois opus de la série dans le programme, à moins que ce dépôt de marque n’indique quelque chose de plus ambitieux, mais évitons de nous emballer.