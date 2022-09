La série Sonic Prime de Netflix s’offre enfin un vrai premier teaser

Sonic a récemment cartonné au cinéma, et il devrait aussi bien faire parler de lui dans les semaines à venir avec la sortie de Sonic Frontiers. Mais comme ce n’était pas assez pour Sega, on retrouvera aussi le hérisson bleu sur petit écran avec l’arrivée d’une série d’animation sur Netflix, intitulée Sonic Prime. Cela fait plusieurs mois que l’on entend parler du projet, avec des bouts de teaser dévoilés de temps en temps, mais Netflix nous présente aujourd’hui un vrai premier teaser en bonne et due forme pour la série, qui dure un peu plus qu’une dizaine de secondes.

Sonic affronte Shadow en vidéo

Ce teaser nous montre donc Sonic au mieux de sa forme, en train de coller une petite raclée à Shadow ainsi qu’au Dr. Robotnik. Cette vidéo est surtout l’occasion de jeter un oeil à l’animation, qui semble être un peu plus ambitieuse que les dernières séries télévisées sur le hérisson.

Pas encore de date précise pour la diffusion de Sonic Prime sur Netflix, mais on sait que la série est prévue sur le service de SVOD pour les fêtes de fin d’année, sans doute pour bien coller à la sortie de Sonic Frontiers, calée au 8 novembre prochain.