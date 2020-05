Sayri : The Beginning – Trailer et caractéristiques

Crytivo et Vidloonnya Reborn viennent de publier un trailer de bande-annonce de Sayri : The Beggining, une vidéo se concentrant sur l’histoire.

Une histoire d’amitié, d’amour et de perte

Avec Sayri : The Beginning, vous allez contrôler le personnage de Sayri après s’être écrasé sur le magnifique monde du nom d’Ayris. Découvrez tous les secrets qu’Ayris a à offrir en nouant de nouvelles amitiés avec des habitants curieux. Partez à la recherche d’une nouvelle maison. Chaque créature que vous allez rencontrer aura une capacité unique afin d’aider Sayri.

Ouvrez votre cœur à ceux qui sont dans le besoin et ils vous rendront la pareille. Chaque coin d’Ayris offrira des puzzles organiques immergés dans les environnements. Allez-vous trouver tous les secrets cachés ? Chacun déverrouillera de nouveaux fragments de l’histoire et des capacités passionnantes pour faire de votre histoire une aventure inoubliable.

Vivez une histoire d’émerveillement, d’amitié et de dépassement de la perte.

Explorez un monde magnifique et artisanal débordant d’aventures.

Soyez amis avec des créatures exotiques intrigantes.

Résolvez des puzzles organiques mélangés dans les environnements du jeu.

Un jeu captivant pour tout les âges.

Surmontez les obstacles en utilisant les pouvoirs télékinétiques de Sayri et avec l’aide de vos nouveaux amis.

Découvrez de nombreux secrets et débloquez de nouvelles capacités.

Découvrez la vérité derrière ce qui s’est passé et trouvez une nouvelle maison pour Sayri.

Sayri : The Beginning sortira courant 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.