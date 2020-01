Après un épisode Rugby 18 particulièrement décevant, le studio Eko Software retente sa chance avec un nouvel épisode de sa simulation de rugby. Avec pas mal de belles promesses et après plusieurs phases de bêta, Rugby 20 est enfin lancé sur consoles et PC et fête l’événement avec une bande-annonce de lancement.

Dans cet opus, on y retrouve plus de 60 équipes sous licences officielles, de nombreux championnats comme le Top 14, la Pro D2, la Premiership, le Pro 14 et divers modes comme un mode solo ou du multijoueur pour se fritter à d’autres joueurs en ligne. Il sera même possible de jouer avec des ami(e)s en local.

Malgré quelques avancées relativement majeures, le constat n’est cependant pas tout rose : on vous en reparlera très prochainement dans notre test alors soyez à l’affût. En attendant, on rappelle que Rugby 20 est sorti ce 23 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.