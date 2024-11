Rogue Point : Crowbar Collective (Black Mesa) et Team17 annoncent un nouveau FPS coopératif sur PC

Un jeu au moins aussi bon que Black Mesa en perspective ?

Prenant place dans un univers où les conglomérats veulent s’accaparer l’empire du PDG le plus riche au monde qui est décédé, nous serons invités à protéger les informations et richesses de ce dernier des groupes de mercenaires qui tenteront de faire main basse dessus. Au sein de l’escouade d’élite indépendante Rogue Point qui peut accueillir jusqu’à quatre membres, nous devrons apprendre à bien communiquer avec nos allié(e)s et user intelligemment de l’arsenal varié à notre disposition pour survivre aux assauts de l’IA ennemie qui sera composée de soldats, berserkers, tireurs d’élite, d’infanteries lourdes et de commandants légendaires 5 étoiles.

Pensée pour les amateurs, amatrices et passionné(e)s de FPS, l’expérience de jeu promet de s’axer sur une campagne dotée d’une grosse rejouabilité grâce à ses grandes cartes Aéroport, Centre commercial, Bureau et Plateforme pétrolière qui seront générées de manière aléatoire à chaque partie. Notez que, bien entendu, du nouveau contenu sera ajouté au fur et à mesure de l’accès anticipé (maps, armes, accessoires, etc.) Les développeurs ont également indiqué souhaiter prendre en charge le Workshop Steam d’ici le lancement de la version 1.0 de leur production.

Rendez-vous à une date encore indéterminée pour découvrir Rogue Point sur PC.