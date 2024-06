ROG Ally X : La nouvelle console portable se dévoile avec deux fois plus de batterie et un prix plus élevé, tout savoir

Qu’est-ce qui change avec la ROG Ally X ?

Comment aller convaincre le public de dépenser plus d’argent pour se procurer une ROG Ally X ? Asus n’a pas voulu tout chamboulé dans sa formule, mais il a bien modifié quelques détails afin de justifier l’existence d’un modèle plus premium.

La machine se dote déjà d’un plus grand espace de stockage avec un SSD de 1 To, contre les 512 Go du modèle précédent. Elle dispose aussi d’une meilleure RAM avec 24 Go de RAM LPDDR5X-7500 pour obtenir de meilleures performances en jeu. Son plus gros atout reste cependant sa batterie de 80 Wh, nettement améliorée pour une meilleure autonomie, ce qui est aussi bien aidé par un refroidissement amélioré sur toute la consoles.

On note également quelques changements plus mineurs au niveau du look de la machine, ici toute de noir vêtue, avec des boutons mieux intégrés et des joysticks plus simples à utiliser, sans parler du pad directionnel.

Quand sera disponible la ROG Ally X et à quel prix ?

Comme on l’a précisé plus tôt, il faudra être prêt à débourser une certaine somme pour mettre la main sur la machine, qui se positionne à un tarif plus élevé que la ROG Ally Z1 et Z1 Extreme. Asus a annoncé que sa ROG Ally X serait affichée au prix de 899,99 € chez la plupart des revendeurs.

Les précommandes, autre part que sur le site officiel d’Asus, devraient débuter d’ici peu de temps puisque la ROG Ally X sera disponible sur le marché à partir du 22 juillet prochain.

Quelles sont les caractéristiques techniques de la ROG Ally X ?

Si vous souhaitez jeter un œil aux spécificités techniques de la ROG Ally X, le constructeur a partagé une première fiche technique avec les détails essentiels à connaître :