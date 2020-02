Les fans sont en ébullition. Le site du célèbre studio Rockstar Games, à l’origine de licences phares dans le jeux vidéo comme Grand Theft Auto ou Red Dead Redemption, à récemment vu son interface mise à jour. De quoi préparer le terrain pour GTA VI ?

Nouvelles images énigmatiques

Ce sont deux nouvelles images qui ont intrigués les gens les plus avertis. Sur la première qui illustre le logo de la firme, on peut y distinguer quatre différentes phrases bien distinctes : Killing dreams, Murdering hope, Fighting the righteous, Bullying the weak. On sait que Rockstar Games aime teaser ses productions, certains y voient donc des indices laisser par le studio pour le prochain Grand Theft Auto. Même si la dernière phrase aurait pu faire écho à Bully, un jeu qui a beaucoup plu à l’époque.

La deuxième image est tout aussi étrange, avec la présence d’une silhouette féminine robot humanoïde qui tient dans ses bras le logo de la firme. A côté une bouteille de champagne, de cuvée 1998, qui baigne dans un sceau rempli de glaçons, fait forcément penser à la date de création du studio. Plusieurs personnes sur Twitter ont relevé le fait que ce personnage ressemble à celui du film Metropolis de Fritz Lang sorti en 1927 et qui se déroule au XXIème siècle.

Alors s’agit-il de teasing de la part des développeurs sur un éventuel Bully 2 ? Ou d’indices pour le prochain GTA dont on sait qu’il ne sortira pas avant un moment ? Ou simplement d’un hommage pour les 22 ans du studio à toute l’équipe ? Nous sommes pour l’instant sans réponse à ces questions mais nuls doutes que si Rockstar voulait secouer la toile, c’est vraiment réussi. La firme profitera probablement de son nouveau site flambant neuf pour communiquer sur ses prochains projets à venir, pourquoi pas sur console nouvelle génération ?