Rocksmith 2014 : Dernier DLC et futur projet pour Ubisoft San Fransisco

Rocksmith fait partie de ces belles réussites de ces dernières années du côté d’Ubisoft. Après un premier épisode en 2011 et une suite en 2013, l’équipe en charge du jeu annonce via un post sur leur blog officiel, la fin de la sorties de DLC de leur part.

Ubisoft San Fransisco a proposé depuis une petite dizaine d’année pas moins de 1570 morceaux, réparti sur l’ensemble de l’histoire de la musique contemporaine. Un nombre impressionnant, montrant également l’amour du studio pour leur projet (mais aussi l’argent qu’on se le dise).

Ubisoft San Fransisco annonce donc la fin de nouvelles sorties, mettant un point final sur Rocksmith, mais pas non plus totalement. En effet, le studio veut tout de même continuer à côté de proposer du contenu autour de leur production et proposera tout de même un nouveau format de streaming hebdomadaire ainsi que quelques surprises. L’équipe veut ainsi clôturer Rocksmith 2014 : Remastered Edition de la meilleure des façons, vers donc une transition vers leur nouveau projet.

Ubisoft San Fransisco sur un nouveau projet

Ce post a été également l’occasion pour l’équipe d’annoncer une grande nouvelle : un nouveau projet est en cours de développement. Une suite à Rocksmith ? Une évolution du format ludo/éducatif pour d’autres instruments ? tout ce que l’on sait pour le moment, c’est qu’Ubisoft San Fransisco continuera sur leur voie d’apprentissage de la musique.