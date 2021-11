Rocket League Sideswipe : Le jeu mobile débarque par surprise sur iOS et Android

Face au succès de Rocket League, Psyonix avait exprimé son envie de développer un spin-off à destination des plateformes mobiles, nommé Rocket League Sideswipe. Le projet avait été annoncé en début d’année, et depuis, peu de nouvelles, jusqu’à aujourd’hui, où l’on a appris son lancement surprise.

Le but au bout des doigts

Rocket League Sideswipe. Now Available Worldwide on iOS and Android. pic.twitter.com/LL5qUjdoCl — Rocket League Sideswipe (@RLSideswipe) November 29, 2021

Rocket League Sideswipe sort donc aujourd’hui même sur iOS et Android à la surprise générale, sans prévenir. Le jeu est disponible gratuitement et est disponible sur les différents stores mobiles.

Pour rappel, il s’agit d’une déclinaison mobile qui reprend le même principe que le jeu de base, en adaptant son gameplay aux contrôles tactiles et en positionnant sa caméra en vue de côté. Les buts sont ici placés en hauteur, et le jeu fait la part belle aux duels et aux matchs en deux contre deux, avec une durée très courte, pour mieux convenir aux habitudes des joueurs et joueuses mobiles.

Vous pouvez dès à présent essayer cette nouvelle vision de Rocket League sur votre smartphone.