Accueil » Actualités » Rift of the NecroDancer : Brace Yourself Games annonce un spin-off de sa licence musicale

Les fans de jeu de rythme ont su apprécier le très bon Crypt of the NecroDancer, voire sa déclinaison Cadence of Hyrule, prenant place dans l’univers de The Legend of Zelda. Cette licence mise au monde par Brace Yourself Games continue avec l’annonce en vidéo de Rift of the NecroDancer.

Renvoyez les monstres dans les cordes

Au vu du trailer d’annonce, Rift of the NecroDancer semble proposer une structure plus classique, à la manière d’un Guitar Hero, où l’on voit des monstres défiler sur trois lignes verticales et que l’on doit tuer en appuyant sur les bons boutons en rythme avec la musique.

Celle-ci est au passage une nouvelle fois composée par Danny Baranowsky, que l’on a pu voir sur les opus précédents, accompagné d’autres artistes.

Le titre variera un peu son gameplay avec des face-à-face contre des boss au cours de séquences rappelant Punch Out!, où le rythme reste au cœur de la bataille, ou encore à l’occasion de mini-jeux, comme la séquence de yoga aperçu dans le trailer.

Attendu sur PC via Steam, Rift of the NecroDancer supportera également des mods, intégrera des classements mondiaux, et d’autres éléments dont nous n’avons pas encore connaissance. C’est d’ailleurs le cas de la date de sortie, encore inconnue.