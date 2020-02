Un peu comme avec GTA Online, Rockstar Games n’hésite pas à mettre à jour régulièrement Red Dead Online, le mode en ligne de Red Dead Redemption 2. Depuis le 4 février jusqu’au 10 février, vous allez pouvoir obtenir le nécessaire de chasseurs de primes.

Quel est le contenu du nécessaire de chasseur de primes ?

Pour obtenir ce fameux kit, il suffira de vous connecter durant cette courte période afin de bénéficier des récompenses, que vous soyez chasseur de prime en herbe ou bien plus expérimenté. Et si vous n’avez pas encore tenté ce métier là, le nécessaire contiendra une licence de chasseur de prime gratuite !

Les joueurs obtiendront également 2 lots de munitions sur Red Dead Online : 25 bolas, une arme de jet qui s’enroulera autour de votre ennemi, et 25 flèches de traque.

En plus de ces différents bonus, des réductions au niveau des box d’écuries et des chevaux s’appliquent également durant cette semaine : 25% de réduction sur les box et 40% sur une sélection de robes pour les Bretons, les Kladruber, les Criollo, et les Norfolk Roadsters.

Les abonnés à PlayStation Plus profiteront de 3 réapprovisionnements de moût gratuits pour leur distillerie clandestine et de 3 ravitaillements pour marchand, tandis que les abonnés Twitch Prime qui auront associé leur compte au Rockstar Games Social Club recevront gratuitement le sac de collectionneur et l’alambic en cuivre poli de distillateur.

En bref, un beau petit lot de récompenses pour cette semaine !

Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.