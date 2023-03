Rebel Moon : Le prochain film de Zack Snyder aura droit à son propre RPG

Pendant que les fans du SnyderVerse crient à corps perdu le retour du réalisateur au sein de l’écurie DC, ce dernier s’attelle plutôt à a production de son prochain film de science-fiction pour le compte de Netflix, intitulé Rebel Moon. En dehors de quelques concepts arts et des photos de tournage capturées ici et là, le long-métrage se montre pour l’instant bien mystérieux, mais il a visiblement un lore assez grand pour qu’il ait droit à son propre jeu vidéo. C’est Zack Synder lui-même qui l’a annoncé lui-même au micro de The Nerd Queens.

Jeu mobile ou projet plus ambitieux ?

Rebel Moon va bien être adapté en jeu vidéo et plus précisément en un RPG, selon les propos du réalisateur. On ne connait pas encore le studio qui s’occupe de cette adaptation, mais Snyder déclare que ce jeu sera de grande ampleur (propos retranscrits par VGC) :

« Un projet avec lequel je passe un très bon moment – et je ne sais pas vraiment si je suis censé en parler – c’est ce RPG que nous faisons qui est littéralement fou, tellement immersif, tellement intense et énorme. Il y a des choses qui arrivent, mais tout ce que je dirai, c’est qu’il m’a été présenté – parce que j’ai toujours voulu faire un RPG – comme, ‘eh bien , nous pourrions le faire à cette échelle, ou nous pourrions le faire à une échelle ridiculement grande’. Et cette dernière option est clairement l’ampleur à laquelle nous devrions le faire. »

Malgré les propos du réalisateur, il y a fort à parier que ce jeu ne soit en réalité qu’un projet mobile, comme toutes les autres adaptations de Netflix, sauf si les ambitions AAA de ce dernier finissent par se réaliser. Attendons d’abord de découvrir le film en question avant de voir ce que ce RPG pourrait nous réserver.