Quel PC portable gaming offrir pour Noël ? Le top du moment pour tous les budgets

Comment choisir le PC portable gaming idéal ?

Pour choisir le bon ordinateur portable gaming parmi ces modèles, il est essentiel de définir les priorités du joueur ou de la joueuse à qui il est destiné. Est-il un fan de jeux compétitifs comme League of Legends ou Counter-Strike, où la fluidité et la réactivité priment ? Est-ce qu’il préfère des AAA en solo et immersifs comme Cyberpunk 2077 ou Elden Ring ? Bien entendu, il a aussi la question du budget qui rentre en compte avec des modèles plus abordables, mais disposant tout de même d’un très bon rapport qualité/prix.

Il faut néanmoins être conscient que l’achat d’un PC portable gaming représente un gros investissement sur le long terme. Même pour les petits budgets, cela représente de grosses sommes. De plus, il est bon de noter que lors de l’achat d’un PC portable de ce calibre, il est possible de choisir des modèles proposants différents composants (cartes graphiques, processeurs, RAM…), ce qui peut faire varier le prix. En prenant en compte les besoins spécifiques et le budget, ces cinq options garantissent de répondre aux principale exigences des joueurs en 2024 afin de faire des heureux sous le sapin.

Quels sont les PC portables gaming du moment ?

ASUS ROG Strix G16

Si vous cherchez un véritable mastodonte pour quelqu’un recherchant une puissance sans compromis, l’ASUS ROG Strix G16 est le pc portable qu’il vous faut. Il équipé d’un processeur Intel Core i9-14900HX et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 offrant une performance exceptionnelle pour les jeux les plus exigeants. Son écran de 16 pouces QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz garantit une expérience visuelle fluide et immersive. Avec 32 Go de RAM DDR5 et un SSD PCIe 4.0 de 1 To, il assure des temps de chargement rapides et une multitâche efficace. Son design est également idéal pour ceux qui ne veulent pas un look trop typé « gamer ». Nous avons d’ailleurs testé deux modèles cette année, et il faut avouer qu’il en a dans le ventre. Bien entendu, il convient à ceux qui peuvent se permettre un budget assez élevé avec un prix conseillé tournant autour de 2399€.

Razer Blade 18 (2024)

Autre alternative de haut vol pour ceux voulant une machine de guerre, nous avons le Razer Blade 18. Il se distingue par son écran de 18 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 et un taux de rafraîchissement de 300 Hz, offrant une qualité d’image exceptionnelle. Il est propulsé par un processeur Intel Core i9 de 14e génération et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090, garantissant des performances de haut niveau. Malgré sa taille, son design en aluminium reste fin et élégant, et il dispose d’une connectivité complète, y compris le Thunderbolt 5. Un un véritable cinéma portable qui excelle dans les jeux immersifs comme Red Dead Redemption 2 ou Microsoft Flight Simulator. Il s’agit du produit le plus puissant et coûteux de cette section avec un prix conseillé d’environ 3000€.

MSI Katana 17 B13V

Le MSI Katana 17 B13V est équipé d’un processeur Intel Core i7-13620H et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060, offrant un excellent équilibre entre performance et efficacité énergétique. Son écran de 17,3 pouces FHD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz assure une expérience de jeu fluide. Avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il convient aux joueurs recherchant une machine performante sans compromis sur la portabilité. Avec ça, vous disposez d’une bonne machine pour faire tourner une grande variété de jeux. Le MSI convient aux budgets moyens avec un prix conseillé d’environ 1500€.

Acer Predator Helios Neo 16

Dans la même catégorie de budget, mais étant un poil plus puissant, nous avons le Acer Predator Helios Neo 16. Il est doté d’un processeur Intel Core i7 de 13e génération et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070, offrant des performances solides pour les jeux modernes. Son écran de 16 pouces QHD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz offre en plus une excellente qualité d’image. Avec un design robuste et un système de refroidissement efficace, il est parfait pour les gros FPS tels que Apex Legends ou Call of Duty, ou encore des jeux aux jolis graphismes comme Diablo IV.

Lenovo Legion Pro 7i (2024)

Le Lenovo Legion Pro 7i est équipé d’un processeur Intel Core i9 de 14e génération et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080, offrant des performances exceptionnelles pour le gaming et les tâches intensives. Son écran de 16 pouces WQXGA avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz garantit une très bonne expérience visuelle. De plus, avec ses 32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To, il sera un atout de choix pour le multitâche et jouer aux derniers gros jeux avec une bonne fluidité. Un outil idéal pour profiter de l’excellent Baldur’s Gate 3, entre autres.

Dell G15

Pour les budgets très serrés, nous avons le Dell G15. Il est équipé d’un processeur Intel Core i5 de 13e génération et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050, offrant des performances solides pour une bonne partie des jeux très joués comme League of Legends ou Minecraft. Il peut également faire tourner des jeux solos plus ou moins récents si vous êtes prêt à faire des concessions graphiques. Son écran de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une expérience de jeu fluide. Le prix conseillé est 700€ environ.

Avec ces machines, pas de faux pas. En bref : si vous cherchez une bête de compétition, les ASUS ROG Strix G16 et Razer Blade 18 sont imbattables. Pour un cadeau plus raisonnable, le MSI Katana 17 et l’Acer Predator Helios Neo 16 offrent un excellent rapport qualité-prix. Et enfin, pour les budgets très modestes, le Dell G15 est une pièce de choix.