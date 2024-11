Test Asus ROG Zephyrus G16 2024 (GA605WI) – Un bon PC portable gaming disposant de la puissance Ryzen AI

Après avoir testé le très bon Asus ROG Zephyrus G16 (2024) il y a quelques mois, nous avons pu prendre en main un autre modèle de la gamme, le Asus ROG Zephyrus G16 2024 (GA605WI). Contrairement à la gamme précédente équipée de processeurs Intel Core Ultra, ce modèle est propulsé par un AMD Ryzen AI 9 HX 370. Bien que ces PC portables gaming restent puissants et coûteux, ces variations peuvent affiner votre choix selon vos priorités en matière de matériel. Nous sommes toujours sur un appareil de milieu-haut de gamme, vendu à un prix conseillé de 2 799,99 €.

Conditions de test : Nous avons pris en main le Asus ROG Zephyrus G16 2024 (GA605WI) durant deux semaines, en oscillant entre du travail de bureau et des sessions de jeu. Une version disposant d’un GPU RTX 4060 est également disponible sur le marché. Notre version de review disposait d’un GPU RTX 4070.

Design

Nous n’allons pas trop nous étendre sur le design, puisqu’il arbore le même style que celui que nous avons déjà pris en main. Toutefois, il est bon de rappeler que ce tournant pris par Asus nous a particulièrement séduits. Exit les designs très tape-à-l’œil orientés gamer, au profit de quelque chose de plus épuré et beaucoup plus fin. On retrouve également une bande argentée en diagonale sur le dessus et un châssis en aluminium, à la fois solide et agréable au toucher. Grâce aux mini-LED, cette bande peut s’allumer et être personnalisée (jusqu’à 15 animations programmables). Notez tout de même qu’il n’est disponible qu’en coloris « Platinum White ».

Nous avons affaire à un laptop relativement léger (1,85 kg) et doté d’une bonne sélection de ports, avec notamment un lecteur de carte SD au format standard, deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, un port d’alimentation et une prise casque 3,5 mm. En revanche, comme nous l’avions déjà souligné lors du test de l’autre modèle, l’absence d’un port Ethernet est regrettable. Ceux qui jouent beaucoup à des jeux compétitifs en ligne pourraient préférer une connexion plus stable, même si le Wi-Fi n’a posé aucun problème lors de nos sessions de jeu (Rocket League et Battlefield 2042, notamment).

Écran

Le ROG Zephyrus G16 2024 (GA605WI) profite évidemment du superbe écran caractéristique de la gamme, qui est l’un de ses plus gros points forts. Il s’agit d’un écran OLED de 16 pouces affichant une résolution de 2,5K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, offrant une fluidité exceptionnelle sur l’ensemble des jeux actuels. Cet écran se montre également à la hauteur pour le travail créatif, grâce à la certification VESA DisplayHDR True Black 500 et à la prise en charge de Dolby Vision.

L’image est non seulement nette, mais elle propose également des couleurs vibrantes et bien contrastées. L’écran affiche un temps de réponse de 0,2 ms et est compatible G-Sync. Nous avons notamment testé le DLC de Starfield sur ce PC portable, et le résultat est toujours à la hauteur, tout comme sur des jeux à la direction artistique colorée, tels que Baldur’s Gate 3. Pour contrer les effets de burn-in, principale préoccupation des possesseurs d’écrans OLED, des options ASUS OLED Care sont disponibles dans l’Armoury Crate.

Ces options sont conçues pour empêcher toute image de se marquer sur l’écran. Cependant, il est toujours conseillé d’éviter de laisser une image fixe affichée trop longtemps (un écran de veille s’active d’ailleurs par défaut en cas d’oubli). Autre gros atout de cet Asus ROG Zephyrus G16 2024 (GA605WI), ses six haut-parleurs intégrés, qui offrent une qualité sonore incroyable pour un PC portable. Bien sûr, rien ne remplace un excellent casque pour une immersion totale, mais ces haut-parleurs produisent un son clair, puissant et équilibré, notamment grâce aux woofers placés de chaque côté, capables de reproduire des sons jusqu’à 100 Hz.

Performances

Dans l’ensemble, le Zephyrus G16 offre une excellente expérience de jeu et fait tourner la grande majorité des dernières productions actuelles. Comparé au modèle précédemment testé, équipé exclusivement de processeurs Intel, celui-ci embarque un CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370. Avec ses 16 cœurs et 24 threads, il est idéal pour le multitâche, le montage vidéo et, bien sûr, les jeux gourmands. En outre, dans le domaine des CPU, AMD reste leader, avec des productions souvent en avance sur ses concurrents.

Le laptop bénéficie également de la technologie Ryzen AI, qui optimise les performances grâce à des accélérateurs d’IA matériels dédiés. Cela permet de gérer des fonctionnalités avancées, telles que la détection des gestes, la correction du regard et la mise à l’échelle vidéo, tout en garantissant des appels vidéo plus fluides et naturels. Avec la tendance actuelle des PC portables intégrant des fonctions d’intelligence artificielle et des outils comme Copilot+, le processeur AMD offre le meilleur dans ce domaine.

Sur ce modèle, le GPU le plus puissant proposé est la RTX 4070 de NVIDIA. Il est regrettable de ne pas pouvoir opter pour une RTX 4080 ou 4090, surtout si l’on est prêt à mettre le prix pour ce type d’appareil haut de gamme. Cela dit, le laptop dispose de 32 Go de RAM LPDDR5x-7500, des barrettes soudées, mais ce n’est pas un réel problème, car cette capacité est largement suffisante pour une utilisation sur le long terme.

L’outil Armoury Crate reste toujours aussi pratique et permet de basculer entre trois modes par défaut (silencieux, performance et turbo) selon vos besoins. Malheureusement, notre expérience concernant la gestion thermique est une nouvelle fois mitigée. Difficile de le comparer au Zephyrus G16 GU605MI que nous n’avons plus en main, mais le constat est plus ou moins similaire. Le PC chauffe lorsqu’on lui demande beaucoup, notamment sur des jeux exigeants. De plus, les ventilateurs semblent s’étouffer lorsque le PC est posé à plat sur un bureau. Élever légèrement la machine de quelques centimètres corrige ce problème, mais cela reste contraignant au quotidien. Nous avons pratiquement terminé le DLC de Starfield sur cette machine, et les performances se sont révélées très satisfaisantes (le DLC en lui-même, un peu moins, si cela vous intéresse).

Clavier, Touchpad et Batterie

Rien à redire concernant le pavé tactile, suffisamment grand pour naviguer confortablement, ni sur le clavier, dont les touches bien espacées et les lumières RGB offrent un rendu des plus agréables. La sensation de frappe est satisfaisante et relativement silencieuse.

En revanche, les impressions sont moins bonnes concernant la batterie. Comptez à peine plus d’une heure d’autonomie lorsque vous jouez en mode performance ou turbo. Même en bureautique, le Zephyrus G16 est très loin de pouvoir tenir une journée complète sans être branché. Attendez-vous donc à jouer principalement avec le chargeur de 200 W branché en permanence. À noter toutefois que ce modèle prend également en charge la recharge via USB-C jusqu’à 100 W, mais cette option est à réserver à des utilisations beaucoup moins intensives.