Quand les pirates informatiques ciblent les joueurs en ligne et prennent le contrôle de leurs comptes

L’univers du gaming s’est développé de manière importante depuis quelques années et intéresse de plus en plus de monde. Des graphismes toujours plus travaillés, des technologies plus poussées, des univers passionnants… Tout est fait pour attirer un nombre toujours plus élevé de joueurs. Cet attrait croissant pour les jeux vidéo attire aussi des acteurs malveillants, qui souhaitent profiter de cet afflux et du manque de protection de certains utilisateurs pour mener des cyberattaques performantes. Afin d’éviter de perdre le contrôle de vos comptes, vous devriez mettre certaines habitudes de côté et mettre en place quelques recommandations sans attendre. On vous en parle tout de suite.