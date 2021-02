PS5 : Sony avoue avoir sous-estimé la demande mais déclare que le rythme de production s’améliore

Dire que Sony n’a pas su gérer les précommandes et la demande autour de la PS5 serait un euphémisme. Trois mois après son lancement, la console reste introuvable en dehors de quelques chanceux et chanceuses, tandis que de nombreuses personnes scrutent les moindres alertes de stocks sur les sites des différents revendeurs. Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, s’est justement exprimé sur le sujet lors d’une interview accordée au Washington Post.

Des progrès chaque mois

Jim Ryan est très loquace depuis hier, et s’il a précisé le line-up de 2021 de la PS5 en mentionnant l’absence et le retard de Gran Turismo 7, il doit encore faire le point sur la production actuelle de la console, qui n’est pas à la hauteur de la demande :

« La demande était bien plus grande que ce que nous avions anticipé. Cela, ajouté aux problèmes de la fabrication en chaîne, a abouti à un stock légèrement inférieur à ce que nous avions initialement prévu. »

En somme, le même discours que l’on entend depuis plusieurs semaines, mais qui se comprend étant donné la situation sanitaire qui complique fortement les choses, comme AMD l’avait déclaré.

Mais dans une deuxième interview pour le Financial Times, relayée par VGC, Jim Ryan déclare également que la production de console « s’améliore progressivement » et qu’il s’attend à ce que les chiffres de la deuxième moitié de 2021 soient nettement plus satisfaisants, avec plus de stocks :

« Les choses vont s’améliorer durant chaque mois de 2021. Le rythme d’amélioration de la chaine de fabrication va s’accélérer durant toute l’année, et lorsque nous serons dans la deuxième moitié de l’année, vous allez effectivement voir des nombres plus conséquents. »

C’est le moins que l’on peut espérer pour celles et ceux qui sont toujours à la recherche de la console, et c’est aussi ce pour quoi Sony doit croiser les doigts afin d’atteindre les prévisions de ventes fixées à près de 15 millions de PS5 vendues pour la prochaine année fiscale.