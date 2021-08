PS5 : McDonalds offre des manettes DualSense personnalisées en Australie, mais Sony bloque l’opération

Sony est très protecteur envers tout ce qui touche sa PS5, au point d’avoir bloqué de nombreuses fois la vente de plaques personnalisées pour la console. Cette fois-ci, le constructeur a du barrer la route à une entreprise un peu plus importante que les autres, avec McDonalds, qui venait de dévoiler une manette DualSense aux couleurs de la chaîne de fast-food, comme Press Start nous le dévoile.

Une manette déjà collector

En récompense d’un concours venant fêter les 50 ans de l’ouverture d’un restaurant en Australie, McDonalds comptait offrir des manettes DualSense quelque peu spéciales, ornées du design de frites et de burgers en provenance de la marque, avec le logo de cette dernière sur le pad.

On repassera sur l’esthétique de la chose, plus que discutable, pour s’intéresser à la réaction de Sony, qui n’avait visiblement pas autorisé ce concours. Ainsi, le constructeur s’est empressé de contact la branche australienne de McDonalds pour couper court à ce concours, obligeant alors la marque à annuler son prix. A la place, ce sont des vêtements et des abonnements Twitch qui seront offerts.

Cette manette n’est donc pas prête de voir le jour, et Sony ne va visiblement pas autoriser n’importe qui a faire n’importe quoi avec ses produits.